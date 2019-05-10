Дебютный гол Кварацхелии в РПЛ — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Рубин»

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на своём поле разгромил «Рубин» со счётом 4:0.

Уже к 10-й минуте встречи хозяева дважды поразили ворота Ивана Коновалова. Сначала Антон Миранчук реализовал пенальти, который был назначен за фол Вячеслава Подберёзкина на Алексее Миранчуке. А затем Фёдор Смолов закрепил преимущество «железнодорожников» ударом после передачи Рифата Жемалетдинова.

Через 10 минут после перерыва гости остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Подберёзкин. Численным преимуществом «Локомотив» воспользовался дважды. На 73-й минуте 3-й гол «Рубину» забил Гжегож Крыховяк, а на 87-й минуте результативным ударом отметился Хвича Кварацхелия, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ.