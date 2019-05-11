Хомуха — о вылете сборной России U17 с ЧЕ-2019: не нужно посыпать голову пеплом

Главный тренер сборной России U17 Дмитрий Хомуха подвёл итоги выступления команды на чемпионате Европы—2019. Напомним, российская команда проиграла в трёх матчах группового этапа и не смогла пройти в стадию плей-офф.



«Мы уступили в третьем матче на турнире. Результат — крайне отрицательный. Мы создали достаточное количество голевых моментов для того, чтобы как минимум не проиграть. Но, к сожалению, что есть, то есть.



Реализация голевых моментов — это тот фактор, который делает разницу на высоком уровне, решает судьбу матчей. Можно вспомнить первую игру на ЧЕ-2019 U-17 с Исландией, когда мы должны были забивать третий мяч. У нас тогда были такие голевые моменты, когда легче было забить, чем промахнуться. И сегодня у нас были хорошие возможности, чтобы довести матч до победного результата, но подвел низкий индивидуальный уровень исполнительского мастерства в атаке.

Результат по итогам турнира — отрицательный. При этом с точки зрения организации игры, статистических выкладок, которые есть по матчам с Исландией и Португалией, мы не уступали соперникам ни в чем, кроме реализации своих голевых шансов. В плане самоотдачи ни к одному из футболистов, приехавших в Ирландию, вопросов нет. Вопросы остаются только к уровню индивидуальной подготовленности каждого отдельного игрока.



Не нужно посыпать голову пеплом. Нужно провести анализ своего выступления на турнире. Ребята сравнили свой уровень со сверстниками из других стран. Если они хотят прогрессировать, им нужно сделать соответствующие выводы. Те, кого все устраивает в нынешнем виде, остановятся в развитии и ничего не добьются в игровой карьере", — приводит слова Хомухи официальный сайт РФС.