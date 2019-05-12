Мюллер — о ничьей в матче с «РБ Лейпциг»: обидный результат

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 33-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (0:0). Напомним, мюнхенцы не сумели досрочно выиграть чемпионский титул, а дортмундская «Боруссия», обыграв «Фортуну» (3:2), сократила отставание от «Баварии» до двух очков.



«Думаю, во втором тайме „Бавария“ продемонстрировала хорошую игру. Мы были настроены выиграть этот матч, но не смогли забить. Один раз у нас получилось, но был зафиксирован офсайд. Безусловно, это обидный результат, ведь мы провели один из лучших матчей в этом сезоне в Бундеслиге. К сожалению, мы не смогли вознаградить себя победой и чемпионством. На следующей неделе мы должны сыграть дома так же. Нас ждёт финал», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Хёнесс — об отменённом голе «Баварии»: это анекдот года