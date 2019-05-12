Хёнесс — об отменённом голе «Баварии»: это анекдот года

Президент «Баварии» Ули Хёнесс остался недоволен решением арбитра отменить гол Леона Горецки в ворота «РБ Лейпцига» в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги. Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 0:0.

«Так называемый офсайд – это анекдот года. VAR существует для того, чтобы пересматривать явно неправильные решения, а данное решение таковым не было. Игроки были на одной линии», – приводит слова Хёнесса RP Online.

Потеряв очки в этой встрече, «Бавария» упустила возможность досрочно завоевать титул чемпиона Германии. За тур до окончания сезона мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице первенства, набрав 75 очков и опережая главного конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на два очка.