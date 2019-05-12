Самарджич: лимит должен быть, в России он вообще нормальный

Защитник самарских «Крыльев Советов» Мирал Самарджич рассказал, как относится к лимиту на легионеров.

«Лимит должен быть, иначе в любой стране преимущественно будут играть легионеры, а не свои игроки. Потому что футбол — это бизнес. Комфортно чувствую себя в России, для меня лимит здесь вообще нормальный. А за место в команде все должны бороться на каждой тренировке», — приводит слова Самарджича «Реальное время».

Мирал выступает за «Крылья Советов» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах в Российской Премьер-Лиге. В его активе один гол.

«Крылья Советов», набрав 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 29-м туре самарская команда на своём поле встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 18 мая и начнётся в 19:00 мск.