Самый неожиданный герой весны «Зенита». У Оздоева лучший период в карьере!

Говоря, о чемпионском выступлении «Зенита» весной 2019-го, болельщики и специалисты выделяют зимних новичков петербургского клуба – Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна. Безусловно, заслуженно. Центральный защитник, опорный полузащитник и центрфорвард действительно внесли огромный вклад в победы команды Сергея Семака. Но от них в общем-то и ждали многого, а вот самым неожиданным героем второй части сезона стал Магомед Оздоев. 26-летний кандидат в сборную России получил шанс в том числе из-за травм других российских хавбеков «Зенита» (вот тут помог лимит на легионеров!) Александра Ерохина, Далера Кузяева и Олега Шатова, и воспользовался им на все сто процентов.

Сам трансфер Оздоева из «Рубина» в «Зенит» в феврале 2018-го сильно удивил. Позиция центрального полузащитника казалась тогда не самой проблемной для сине-бело-голубых. Более того, в первом матче с «Амкаром» Роберто Манчини поставил новичка на левый фланг, словно в пику руководству клуба. Сам-то итальянец требовал ещё одного форварда. Магомед никогда прежде не исполнял эту роль, поэтому его дебют прогнозируемо получился неудачным.

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Вскоре Оздоев оказался на скамейке запасных. Его редкие появление на поле, откровенно говоря, не убеждали. Складывалось впечатление, что для игры чистым «опорником» ему недостаёт качественного отбора, а для более атакующей позиции в центре – технических качеств. По сути, Магомед потерял целый год. По окончании первой части нынешнего сезона едва ли кто-то сомневался в том, что он покинет «Зенит», тем более ходили слухи о трансфере в турецкий «Трабзонспор».

«Наверное, каждый футболист скажет, что выходить на поле так редко — это тяжело. Хочу играть больше. Собираюсь снова поговорить о своей ситуации в первую очередь с тренерским штабом, с Богданычем. Сядем, обсудим, проясним что и как. От решения главного тренера и буду исходить. Почему я чаще провожу матчи на скамейке, чем на поле? Мне сложно это понять. Семак говорил, что по тренировкам ко мне вопросов и замечаний нет. Но выбор состава — решение главного тренера. Я нормально отношусь к его выбору», — признавался Оздоев в интервью для еженедельника «Футбол».

Первый матч второй части сезона с «Фенербахче» в Стамбуле полузащитник привычно посмотрел со скамейки запасных. Однако Семак не забыл Оздоева – поставил его на ответную встречу в Петербурге. Магомед отблагодарил тренера отличной игрой и забитым голом. Он заслужил высокую оценку от InStat – 309 баллов.

После этого Оздоев попадал в основу «Зенита» почти всегда. В следующей игре с «Уралом» в РПЛ вообще стал лучшим у петербуржцев по рейтингу InStat, заработав 354 балла. Высокие оценки получал Магомед и в большинстве других матчей – с «Вильярреалом» в гостях (281), «Оренбургом» (333), «Локомотивом» (273), «Анжи» (356), «Краснодаром» (310), «Динамо» (348) и «Крыльями Советов» (352). Центральный полузащитник выделялся работоспособностью и зачастую собирал солидную статистику подборов, отборов и перехватов мяча. Наконец-то нашёл себя.

«Оздоев не дает повода усомниться в том, что он готов – отмечал Семак. – Я рад за него, своим трудом он заслужил право играть в старте, показывает очень высокий уровень. Магомед показывает хорошее отношение к своей работе всегда, это меня больше всего радует как тренера».

Есть мнение, что одной из причин прогресса Оздоева стало как раз появление в «Зените» Барриоса. Российский полузащитник присмотрелся к тому, как отбирает мяч его коллега по амплуа из сборной Колумбии, и стал действовать в похожей манере. В принципе ничего зазорного в этом нет. Так, в своё время Игорь Денисов здорово прогрессировал в качестве опорного полузащитника после прихода в «Зенит» Анатолия Тимощука. Если игрок даже в достаточно зрелом возрасте способен чему-то научиться у партнёра, значит, он обладает хорошим футбольным интеллектом.

В любом случае Оздоев теперь явно увереннее в принятии решений. Полузащитник почувствовал, что ему доверяют, а не просто закрывают им дыры в составе. Характер у него крепкий. Хотя, пожалуй, в одиночку отвечать за разрушение Магомеду по-прежнему непросто. Можно вспомнить матч с «Крыльями Советов» в Петербурге, который Барриос пропускал из-за дисквалификации. В паре с Оздоевым играл более нацеленный на созидание, чем на разрушение, Кристиан Нобоа. Обе голевые атаки гостей родились в результате того, что Джано Ананидзе свободно получал мяч по центру между линиями. Если бы колумбиец был на поле, это вряд ли бы произошло.

Оздоев отпраздновал титул «Зенита» чемпионским шашлыком

Оздоев – приятный сюрприз весны 2019-го. Он пригодился «Зениту», поможет и сборной России. Естественно, в петербургской команде с её конкуренцией ни одному российскому игроку не гарантировано место в основе, кроме разве что Артёма Дзюбы. Вернутся в строй травмированные, придут летом новички – и всё начнётся по новой. Тем не менее Магомед доказал, что заслуживает находиться в обойме чемпионов России, а о его уходе уже и речи не может быть.