Сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут последние матчи в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.



«Манчестер Сити», идущий первым в турнирной таблице чемпионата Англии, на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В параллельном матче английской Премьер-лиги «Ливерпуль», который идёт на втором месте и отстаёт от манчестерского клуба на 1 очко, сыграет на стадионе «Энфилд» с «Вулверхэмптоном». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом Англии?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.