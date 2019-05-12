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Кто станет чемпионом Англии?

Кто станет чемпионом Англии?
Футбол / Англия

Сегодня, 12 мая, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут последние матчи в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити», идущий первым в турнирной таблице чемпионата Англии, на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В параллельном матче английской Премьер-лиги «Ливерпуль», который идёт на втором месте и отстаёт от манчестерского клуба на 1 очко, сыграет на стадионе «Энфилд» с «Вулверхэмптоном». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом Англии?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

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