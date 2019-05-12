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«Аякс» разгромил «Утрехт», ПСВ уступил «АЗ Алкмару»

«Аякс» разгромил «Утрехт», ПСВ уступил «АЗ Алкмару»
Футбол / Прочие турниры

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Утрехт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Автором гола стал игрок гостей Отман Бауссайд с передачи Гирано Керка. На 15-й минуте равновесие восстановил Клас-Ян Хунтелар с паса Донни ван де Бека. Перед самым свистком на перерыв хозяев вывел вперёд ван де Бек. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Душан Тадич. На 75-й минуте Тадич с паса Хунтелара отправил в ворота «Утрехта» третий гол. Ещё через несколько минут Тадич довёл счёт до крупного, реализовав 11-метровый.

В параллельном матче ПСВ на выезде уступил АЗ Алкмар со счётом 0:1. Единственный гол на 49-й минуте забил Гус Тиль.

Перед заключительным туром «Аякс» лидирует в турнирной таблице Эредивизии, опережая ПСВ на три очка.

В последнем туре «Аякс» на выезде сыграет с «Де Графсхапом». ПСВ предстоит домашняя встреча с «Хераклесом». Оба матча состоятся 15 мая.

Нидерланды - Эредивизия. 34-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Аякс
Амстердам
4 : 1
Утрехт
Утрехт
0:1 – Бауссайд – 1, 1:1 – Хунтелар – 15, 2:1 – ван де Бек – 45+1, 3:1 – Тадич – 75, 4:1 – Тадич – 80 (пен)
Нидерланды - Эредивизия. 34-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 15:30 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 – Тиль – 49
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