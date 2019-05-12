«Зенит» — ЦСКА: объявлены стартовые составы

«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на очный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Нету, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Нобоа, Мак, Ригони, Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Бийол.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Магнуссон, Щенников.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут Алексей Воронцов и Маким Гаврилин. Резервный судья: Кирилл Левников.

«Зенит» досрочно обеспечил победу в чемпионате России. После 27 туров команда Сергея Семака набрала 58 очков. ЦСКА ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. На счету подопечных Виктора Гончаренко 45 очков.