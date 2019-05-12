Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Red Bull Cliff Diving
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура Серии А

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура Серии А
Футбол / Италия

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и СПАЛом. Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Победу в игре одержали гости со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 49-й минуте. Результативный удар на счету Маркеса Аллана, голевую передачу на него отдал Амин Юнес. На 83-й минуте, реализовав пенальти, форвард хозяев Андреа Петанья счёт сравнял. Однако за 2 минуты до истечения основного времени встречи победу неаполитанцам принёс гол в исполнении Мариу Руй. Результативная передача на счету Хосе Кальехона.

Ранее в 36-м туре чемпионата Италии состоялись ещё 2 матча. «Сампдория» на своём поле уступила «Эмполи» (1:2), а «Фрозиноне» также дома проиграл «Удинезе» (1:3).

Италия - Серия А. 36-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
СПАЛ
Феррара
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 – Аллан – 49, 1:1 – Петанья – 83 (пен), 1:2 – Руй – 88
Италия - Серия А. 36-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Сампдория
Генуя
1 : 2
Эмполи
Эмполи
0:1 – Фариас – 56, 0:2 – Ди Лоренцо – 75, 1:2 – Квальярелла – 90+2 (пен)
Италия - Серия А. 36-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
Удине
0:1 – Окака Чука – 11, 0:2 – Самир – 41, 0:3 – Окака Чука – 44, 1:3 – Дьонизи – 85
«Торино» одолел «Сассуоло» в домашнем матче Серии А
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент