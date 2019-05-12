«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и СПАЛом. Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Победу в игре одержали гости со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 49-й минуте. Результативный удар на счету Маркеса Аллана, голевую передачу на него отдал Амин Юнес. На 83-й минуте, реализовав пенальти, форвард хозяев Андреа Петанья счёт сравнял. Однако за 2 минуты до истечения основного времени встречи победу неаполитанцам принёс гол в исполнении Мариу Руй. Результативная передача на счету Хосе Кальехона.

Ранее в 36-м туре чемпионата Италии состоялись ещё 2 матча. «Сампдория» на своём поле уступила «Эмполи» (1:2), а «Фрозиноне» также дома проиграл «Удинезе» (1:3).