Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Red Bull Cliff Diving
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Истанбул» с Кудряшовым в составе одолел «Анкарагюджю» в чемпионате Турции

«Истанбул» с Кудряшовым в составе одолел «Анкарагюджю» в чемпионате Турции
Футбол / Прочие турниры

В матче 32-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Анкарагюджю» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим».

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал Тайлер Бойд с передачи Девера Оргилля. В начале второго тайма равновесие восстановил Риад Баич. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эдин Вишча. Победу «Истанбулу» на 62-й минуте принёс Робиньо. Российский защитник Фёдор Кудряшов провёл на поле все 90 минут.

«Истанбул», набрав 66 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице турецкого национального чемпионата, уступая лидирующему «Галатасараю» только по дополнительным показателям.

В 33-м туре «Галатасарай» сыграет с «Истанбулом» на своём поле. Встреча состоится 19 мая.

Турция - Суперлига. 32-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул
2 : 1
Анкарагюджю
Анкара
0:1 – Бойд – 17, 1:1 – Баич – 46, 2:1 – Робиньо – 62
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент