«Истанбул» с Кудряшовым в составе одолел «Анкарагюджю» в чемпионате Турции

В матче 32-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Анкарагюджю» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим».

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал Тайлер Бойд с передачи Девера Оргилля. В начале второго тайма равновесие восстановил Риад Баич. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эдин Вишча. Победу «Истанбулу» на 62-й минуте принёс Робиньо. Российский защитник Фёдор Кудряшов провёл на поле все 90 минут.

«Истанбул», набрав 66 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице турецкого национального чемпионата, уступая лидирующему «Галатасараю» только по дополнительным показателям.

В 33-м туре «Галатасарай» сыграет с «Истанбулом» на своём поле. Встреча состоится 19 мая.