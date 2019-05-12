Оздоев: думали, что спокойно возьмём ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Где было эмоциональнее праздновать: в самолёте или сейчас? Да везде приятно! Начали тяжело, думали, что спокойно возьмём, но когда пропустили, пришлось поднять темп. ЦСКА ничего не создал. Мотивация? Выиграть последние игры. А что касается ЛЧ, как доживём до неё, так и поговорим», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» одержал победу в чемпионате России досрочно. После 28 туров в активе сине-бело-голубых 61 очко. «Локомотив», который занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, отстаёт от команды Сергея Семака на 9 очков. В оставшихся матчах РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» (в гостях) и «Енисеем» (дома).