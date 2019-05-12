Дюков: «Зенит» уверенно управлял тренерской карьерой Семака

Президент РФС Александр Дюков похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургский клуб к титулу чемпиона России. В 28-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 3:1.

«Прекрасный праздник. «Зенит» поставил уверенную победную точку, порадовал не только горожан, но и свою многомиллионную армию болельщиков. Победа заслуженная. Я бы не назвал её простой, но «Зенит» ровнее и стабильнее всех провёл этот чемпионат. Был небольшой спад в конце прошлого года, но во многом это были объективные причины: травмы основных игроков и тот факт, что многие сборники не имели достаточно времени для восстановления после чемпионата мира. Зимний перерыв пошёл команде на пользу, также пришлись к месту три новичка: Барриос, Ракицкий и Азмун. Сегодня мы видим результат.

Я бы отметил игру российских игроков, футболистов национальной сборной по футболу, которые внесли большой вклад в то, чтобы сделать «Зенит» чемпионом России. Невозможно также не отметить тренерскую работу Сергея Семака, который доказал свою состоятельность и готовность быть во главе топ-команды.

Хотел бы добрые слова сказать и в адрес менеджмента клуба. Вы прекрасно видели тренерскую карьеру Семака. Клуб очень уверенно и эффективно управлял ей. После 2013 года Сергей Богданович был помощником у многих сильных главных тренеров: Спалетти, Виллаш-Боаша, Луческу. Также два года по разрешению клуба он был помощником Капелло.

Затем была командировка в Уфу, где полтора сезона Сергей Богданович получал опыт руководства командой в качестве главного тренера. Ему была доверена должность наставника «Зенита», и он с этой задачей прекрасно справился. Здесь бы я отметил заслугу Миллера, который поверил и оказал доверие пока ещё молодому российскому тренеру.

Более 65 тысяч болельщиков на трибунах – это работа абсолютно всех. На это работал город, многомиллионная армия болельщиков. Это заслуга не только игроков и тренерского штаба, а и всего персонала клуба, и руководства. Очень много людей участвовало, чтобы этот праздник состоялся.

Итоги первенства подводить ещё рано, поскольку чемпионат ещё продолжается, определился только чемпион. Борьба за места в Лиге чемпионов ещё не закончена, она продолжается. Также продолжается борьба, чтобы не попасть в зону стыковых матчей. Итоги можно будет подводить после 30-го тура», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.