Анюков: думаю, отец смотрит сверху и радуется с нами

Защитник «Зенита» Александр Анюков поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России.



«Для меня каждая игра как последняя, каждый триумф – как последний. Спасибо главному тренеру, что поверил в меня. Спасибо болельщикам, особенно парням с «виража», которые поддерживали меня на протяжении долгого времени. Всех ещё раз с победой, семьи, детей. Жалко, что отец этого не увидел – два месяца не дожил. Я посвящаю победу ему. Я думаю, он смотрит сверху и радуется с нами.



Готовность к Лиге чемпионов? Считаю, у нас хорошая команда. Зимние приобретения все попали в точку. Летом, наверное, ещё будут трансферы – дополнительно усилимся перед Лигой чемпионов.



Самочувствие? А когда я последний раз играл? Три года назад? Я просто счастлив. Спасибо главному тренеру, партнёрам, команде. Даже Манчини могу сказать спасибо – он тоже мне как тренер много дал. Даже в тяжёлые моменты у меня и мыслей не было остановиться. Я продолжал работать, в том числе благодаря отцу – он у меня фанат. Планы? Силы есть, готов ещё поиграть», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

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