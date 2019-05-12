Бильярдные удары Дриусси и Ригони — в видеообзоре матча «Зенит» — ЦСКА

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На 30-й минуте счёт открыл Иван Обляков, которому ассистировал Марио Фернандес. На 38-й минуте счёт сравнял Себастьян Дриусси с паса Артёма Дзюбы. В середине второго тайма «Зенит» вышел вперёд благодаря голу Эмилиано Ригони. Голевой передачей в этом эпизоде вновь отметился Дзюба. На 86-й минуте окончательный счёт установил Дриусси с передачи Дзюбы.

«Зенит», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб уже обеспечил себе чемпионский титул. ЦСКА (45) — на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 19 мая. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом», которая пройдёт 18 мая.