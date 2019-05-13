Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о выполнении командой задачи на сезон.

«Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон. Напомню, что официальная программа-минимум у нас — занять место, которое даёт право выступать в еврокубках. Эта задача решена, уже хорошо. При этом понятно, что в голове держим путёвку в Лигу чемпионов», — цитируют «Известия» Кикнадзе.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» по-прежнему второй с 52 очками в активе. Железнодорожники» стали второй командой после «Зенита», которая обеспечила себе участие в еврокубках на будущий сезон.

В 29-м туре «Локомотив» в Екатеринбурге сыграет с местным «Уралом», встреча состоится 19 мая, начало – в 11:30 мск.