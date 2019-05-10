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«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Рубином». Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена», победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:0.

Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Вячеслава Подберёзкина на Алексее Миранчуке. Через 7 минут Фёдор Смолов с передачи Рифата Жемалетдинова закрепил преимущество «железнодорожников». На 55-й минуте гости остались в меньшинстве — за второе предупреждение с поля был удалён Подберёзкин. На 73-й минуте Гжегож Крыховяк забил третий мяч в ворота казанского клуба. На 83-й минуте «Рубин» мог сократить отставание в счёте, однако Игорь Коновалов не реализовал пенальти. Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, автором гола стал Хвича Кварацхелия.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» по-прежнему второй с 52 очками в активе. «Рубин» занимает 10-е место, набрав 35 очков.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
10 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Миранчук – 3 (пен), 2:0 – Смолов – 10, 3:0 – Крыховяк – 73, 4:0 – Кварацхелия – 87
Удаления: нет – Подберёзкин, 55
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