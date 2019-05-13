Компани: «Ливерпуль» не заслужил поражения по итогам сезона

Защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мыслями о завершившейся чемпионской гонке с «Ливерпулем», а также оценил выступление команды в матче 38-го тура Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:1).



«Думаю, это был наиболее тяжёлый и приятный сезон Премьер-лиги в истории. «Ливерпуль» выступил невероятно и не заслужил поражения. Нам противостояла потрясающая команда, и нам удалось обыграть её дома, а потом сохранить преимущество.



Мне не было интересно, что происходит в матче «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Я слышал, как болельщики «Брайтона» пели «1:0 в пользу «Ливерпуля» после гола. Мы знали об этом. Но нам уже приходилось выбираться из таких ситуаций. Мы создавали моменты, искали пространство и верили в себя. Нам забили с углового, потому что мы, возможно, самая низкая команда в лиге, но я очень горжусь парнями», — цитирует Компани Daily Mail.

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