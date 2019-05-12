4 главных вывода по сезону АПЛ

Закончившийся только что сезон английской Премьер-лиги даёт нам немало пищи для рассуждений. По итогам розыгрыша можно выделить несколько закономерностей: три из них связаны с тактикой, ещё одна – с трансферами. Эти тренды позволяют объяснить отдельные случаи – такие, как невероятно высокое место «Вулверхэмптона», результат чемпионской гонки, расположение остальных команд из топ-6 и распределение мест в подвале таблицы.

Грамотные трансферы решают сезон

Начнём с довольно банального, но всё-таки очень важного вывода. Команды, которые провели удачную трансферную кампанию, провели и удачный сезон, если сравнивать их с прямыми конкурентами.

«Вулверхэмптон» Нуну Санту усилил все нужные позиции и попал в точку с каждым трансфером. Да, ему очень помог Жорже Мендеш, да, «волки» ушли в минус почти на 80 млн фунтов, но ведь каждый из новичков оказался крайне полезен. Левый защитник Джонни Отто и нападающий Рауль Хименес были ключевыми фигурами Санту по ходу сезона и отыграли большую часть матчей. Полузащитник Дендонкер позволил Нуну перейти на 3-5-2 по ходу сезона без потери качества. Все трое были взяты в аренду в начале сезона (Джонни выкупили зимой). Второй самый дорогой летний трансфер «Вулверхэмптона» – Жота – был куплен всего за 16 млн фунтов, провёл 28 игр в основе и сделал 9+5 по системе «гол+пас». А пять миллионов фунтов за ключевого игрока центра поля Моутинью – копейки.

Негативный пример новичка АПЛ на трансферном рынке – «Фулхэм». Казалось бы, команда закупилась громкими именами (Ангисса из «Марселя» и Мишель Сери из «Ниццы»), сделала пару качественных аренд (чемпион мира Андре Шюррле из «Боруссии», Чемберс из «Арсенала», Фосу-Менса из «Юнайтед», Виетто из «Атлетико»). Но по итогу «дачники» потратили 100 млн, набрали множество игроков на одни и те же позиции, потеряли баланс, а Йоканович и Раньери так и не смогли разобраться, как распорядиться с таким количеством звезд (по меркам «Фулхэма»). А еще «Фулхэм» до безобразия раздул свою зарплатную ведомость: суммарные 816 тыс. фунтов в неделю – это всего в два раза меньше, чем у «Тоттенхэма», больше, чем у седьмого «Вулверхэмптона» и в полтора раза больше, чем у финишировавшего выше «Кардиффа». Сможет ли «Фулхэм» платить по три с половиной миллиона фунтов в год Сери, Ангисса и Митровичу, играя в Чемпионшипе?

«Брайтон» закупился на 65 млн фунтов, используя новые подходы к трансферам: в клуб пришли не очень известные, но популярные среди продвинутых скаутов Биссума, Яханбакш, Макаллистер. При этом команда при Хьютоне продолжает играть в простой, прямолинейный футбол, из-за чего эти трансферы не особо окупаются и в целом выглядят странно. Зато «Ньюкасл» летом вообще вышел в плюс. Бенитес арендовал Рондона, купил Шера за смешные 3,6 млн фунтов – и получил двух лучших игроков своего сезона.

Символическая сборная АПЛ сезона-2018/19 В версии «Чемпионата» нет ни одного игрока команд из космоса.

С топ-6 командами тоже всё понятно. «Ливерпуль» провёл гениальное лето. К Клоппу пришли Фабиньо, который добавил команде в продвижении мяча через пас, Кейта, который добавил интенсивности и здорово помогает в ротации, Алисон, который добавил вратаря. «Челси» купил Жоржиньо, который необходим Сарри, Кепу (пусть и за истеричные 72 млн фунтов – клуб подставил Куртуа), который очень неплохо играет ногами, а ещё вовремя арендовал Ковачича: Лофтус-Чик заиграл только к концу сезона, а Баркли явно не до конца устраивает итальянского тренера.

«Арсенал» же испытывает огромные проблемы с линией защиты, но Эмери купили только возрастных Лихтштайнера и Сократиса. Да, летом взяли Лено и Торрейру, которые были необходимы «канонирам», но этого оказалось мало. Один из главных вопросов к руководству «канониров» – почему не продать Озила, чья зарплата составляет почти 15% от общей суммы зарплат всех игроков «Арсенала». Похожая история произошла в «Юнайтед», где Моуринью не купили крайних защитников, зато за полгода до этого усложнили португальцу жизнь, подписав Санчеса на зарплату в 350 тыс. фунтов в неделю (как у Озила). «Тоттенхэм» вообще не купил никого; да, Почеттино – с большим скрипом – пролез в финал Лиги чемпионов, но четвёртое место по итогам сезона, в котором ужасно оборонявшийся «Арсенал» по качеству игры был ближе, чем перестраивающийся «Челси» – плохой результат.

В АПЛ гранд должен хорошо атаковать позиционно

Вероятно, именно этот компонент игры решил чемпионскую гонку, и именно из-за менее качественной атакующей структуры «Ливерпулю» не хватило двух очков до чемпионства.

Позиционные атаки с работающей структурой атаки помогают разбивать самые глубокие обороны. «Ливерпуль» недобрал много очков в сезоне-2017/18 именно из-за неумения вскрывать низкие блоки. Клопп работал над позиционными атаками весь сезон. Юрген пригласил в команду Фабиньо, перешел с излишне вертикальных 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы разместить Фабиньо на поле и лучше атаковать позиционно, не стараясь доставить мяч вперед как можно быстрее. Во втором круге немец вернулся к 4-3-3, так как Фабиньо адаптировался к оборонительным задачам Клоппа, но «Ливерпуль» вдруг начал чаще терять очки: соперники стали садиться глубже, а расстановка всё ещё подразумевала очень вертикальный стиль.

«Ливерпуль» почти проиграл чемпионство. Как это произошло Банда Клоппа растранжирила семиочковый отрыв – и это можно было предсказать.

Ближе к концу сезона Клопп сделал билд-ап своей команды более жестким (в первую линию больше не приходило до 5 игроков) и стал иначе использовать полузащитников: они перестали опускаться глубоко, крайне редко уходили в ширину для вертикальных фланговых комбинаций, а Хендерсон вообще превратился в бокс-ту бокса – это решение выиграло для Клоппа матчи с «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «Челси».

К слову о других командах из топ-6: «Челси» во многом обошел «Тоттенхэм» в таблице благодаря наличию хоть какой-то структуры атаки. Да, игра команды Сарри еще далека от идеалов позиционной атаки, но итальянец только начал работу; у команды Почеттино всегда были проблемы с взломом компактных средних и низких блоков – с уходом Муссы Дембеле они обострились. «Тоттенхэм» потерял много очков против соперников, которые встречали «шпор» только у центрального круга или ещё ниже (например, «Уотфорд», «Бернли» и «Вулверхэмптон»).

Пять защитников всё ещё актуальны

Очень простая тактическая тема – достаточно лишь взглянуть на седьмое место «Вулверхэмптона», чтобы понять: 3-Х-Х модуль все еще на ходу. Нуну Санту использовал схему с тремя центральными защитниками весь сезон, уничтожал неподготовленных соперников преимуществом и в линии атаки, и в линии обороны, а затем, когда его 3-4-2-1 раскусили, перешел на 3-5-2 – и сделал «Вулверхэмптон» ещё сильней. «Волки» стали грозой авторитетов: они как минимум раз в сезоне обыгрывали «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Юнайтед» и «Ливерпуль» (в Кубке), а также выгрызли ничью в матче с «Сити» в начале сезона.

«Вулверхэмптон» – киллер лидеров АПЛ. Вынесли почти всех На этот раз уничтожен «Арсенал».

Другой пример – «Ньюкасл» Бенитеса. До начала декабря Рафа преимущественно использовал схему 4-4-1-1 и её вариации (4-2-3-1, 4-4-2). На этом отрезке из 14 матчей «Ньюкасл» набрал 12 очков (столько же ожидаемых очков). Начиная с 5 декабря «Ньюкасл» в АПЛ использовал только схему с тремя центральными – и набрал 33 очка (28 ожидаемых) за 24 матча, грохнув «Сити» и почти отобрав очки у «Ливерпуля» (команда Клоппа забивала только со стандартов).

Нечто похожее произошло и с «Саутгемптоном». До прихода Хазенхюттля «святые» набрали 9 очков за 14 туров и шли в зоне вылета, после – 30 очков за 24 тура и заняли 16-е место по итогу. Австриец преимущественно использовал схему с тремя защитниками.

Сложно искоренить из голов людей устоявшееся мнение насчёт модуля 3-Х-Х. Многие считают, что он используется только ради «парковки автобуса». Того же Конте обвиняли в слишком оборонительной игре, хотя итальянец предпочитал играть оборонительно только в играх против более сильных команд, а по методам работы и атакующим принципам намного ближе к Сарри, нежели к Моуринью. Унаи Эмери в «Арсенале» тоже часто использует схемы с тремя центральными в угоду атакующим идеям. Пеп Гвардиола периодически использует три игрока в первой линии билд-апа при владении мячом, чтобы соблюдались принципы Juego de Pocision. Ассоциация «3-Х-Х равно автобус» всего лишь предрассудок (который появился у наших сограждан во многом благодаря РПЛ).

Старый британский стиль плохо работает

Когда «Кардифф» сыграл первый матч в АПЛ, сразу стало понятно – эти ребята в лиге не задержатся. Нил Уорнок использует слишком старые методы в игре своей команды.

В первом туре АПЛ «Борнмут» разнес «Кардифф», пользуясь слишком жёсткими персональными ориентировками от Уорнока – настолько жёсткими, что они напоминали опеку. При этом Уорнок так и не отказался от подобного оборонительного подхода, но попытался его модернизировать, из-за чего постоянно отхватывал от команд, которые знают, как справляться с такой системой. Например, в 35-м туре «Ливерпуль» постоянно получал ситуации 2vs1 в финальной трети, когда крайние защитники «Кардиффа» выдвигались за Мане и Салахом – вингеры красных уходили в глубину, к центральным полузащитникам, фулбеки «Кардиффа» отскакивали назад, но обороняться в зону никто не приходил.

История с атакой такая же. «Кардифф» – лидер чемпионата по количеству длинных передач, если корректировать их на владение, но команда слабо понимала, что делать дальше с мячом. Другие лидеры по длинным передачам – «Бернли», «Ньюкасл», «Брайтон», «Хаддерсфилд» – находятся на дне таблицы по ожидаемым голам (да и по обычным голам тоже). Просто атаковать через длинные передачи уже не получается – соперники легко контролируют подборы и грамотно обороняются. Игра «Уотфорда» Грасии во многом завязана на длинных передачах – но его команда очень круто собирает подборы (помогает система с поднимающимся выше Дукуре, Хьюзом в узкой позиции и так далее). «Вулверхэмптон» тоже делает много длинных передач, но у «волков» эти лонгболлы – диагональные: команда Нуну Санту по максимуму использует всю ширину, которую дают вингбеки Джонни и Доэрти.

В тексте использованы данные WhoScored.com, Transfermarkt.co.uk, Capology.com, Understat.com.

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