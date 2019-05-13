Айртон: думаю, в Москве нынешний «Спартак» дал бы «Ливерпулю» бой

Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился мыслями о выходе «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов после камбэка в полуфинальном противостоянии с «Барселоной» (0:3 и 4:0), а также рассказал, как, по его мнению, сложился бы матч красно-белых с мерсисайдцами сейчас.



«Да, я смотрел этот великолепный матч. Думаю, мало кто ожидал такого развития событий. Но за это мы и любим футбол. Сюрприз, как на «Энфилде», случился потом и в Амстердаме. Это лишь доказывает, что фраза рабочая. Никогда нельзя сдаваться. Нужно быть сконцентрированными, видеть перед собой цель и идти к ней. И тогда возможно абсолютно всё.



Про поражение со счётом 0:7 мне парни рассказывали — Адриано, Роша. Тогда в «Ливерпуле» играл Коутиньо, верно? Но я узнал об этом, уже переехав в Россию. Как нынешний «Спартак» мог бы сыграть с «Ливерпулем»? Думаю, в Москве мы точно дали бы им бой. А на «Энфилде»… Ну там сама «Барселона» была разгромлена. Конечно, мы сделали бы всё, что в наших силах, и постарались бы показать свой лучший футбол», — цитирует Айртона Sport24.

«Навешивайте на Зе Луиша» — лучшая тактика. «Спартак» обыграл «Уфу» Красно-белые снова обогнали «Арсенал» и сохранили себе промежуточное место в Лиге Европы.