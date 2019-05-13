Почеттино оценил состояние Алли перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии полузащитника Деле Алли, который сыграл только один тайм в последнем матче сезона чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2). «Тоттенхэм», сыграв вничью, замкнул четвёрку лучших команд страны с 71 очком в активе.

«Он почувствовал дискомфорт и в первом тайме показал не лучшую игру. Так что из-за мер предосторожности он ушёл на замену. Я думаю, что это не проблема. Нам нужно оценить его состояние. Но думаю, что он в порядке», — цитирует Почеттино Daily Mail.

Алли в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 25 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 передачи. «Шпорам» предстоит финальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.