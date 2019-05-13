Цорн на встрече с Федуном утверждён на посту гендиректора и спортдира «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», известный скаут и матч-агент Томас Цорн провёл встречу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. На встрече было утверждено, что Цорн будет совмещать в себе функции генерального и спортивного директора столичного клуба.

На посту административного директора с большой долей вероятности будет работать бывший врач клуба Вадим Трифонов.

Напомним, в апреле «Спартак» объявил, что клуб по окончании сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.



По итогам 28 туров «Спартак», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За два тура до конца сезона красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка и опережают ЦСКА и «Арсенал» на один балл.