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Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Цорн будет отвечать за селекцию

Фото: spartak.com
Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Цорн будет отвечать за селекцию
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов станет новым вице-президентом «Спартака». Кроме того, в клуб придёт Томас Цорн — он будет отвечать за селекцию.

Сергей Михайлов является членом совета директоров московского «Спартака» с 2004 года. У него три высших образования: с отличием окончил Военную академию имени Дзержинского, Московский авиационный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. В «Спартаке» в основном курировал работу с болельщиками. Томас Цорн — известный скаут и матч-агент.

Напомним, накануне «Спартак» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

По итогам 25 туров «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московская команда потеряла даже теоретические шансы завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона
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