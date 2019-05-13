Обамеянг: разделил «Золотую бутсу» с моими братьями Салахом и Мане

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что он стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги совместно с форвардами «Ливерпуля» египтянином Мохамедом Салахом и сенегальцем Садио Мане.

«Африканец и горжусь этим! Разделил «Золотую бутсу» с моими братьями Салахом и Мане», – написал Обамеянг в своём «твиттере», опубликовав совместный коллаж с собой, Салахом и Мане.

Напомним, что Обамеянг, Салах и Мане завершили сезон в АПЛ с 22 забитыми мячами в активе. Четвёртым с 21 голом стал Серхио Агуэро («Манчестер Сити»). При этом Салах принял участие во всех 38 играх, Мане и Обамеянг — в 36, а форвард «горожан» — в 33. В среднем на гол Агуэро требовалось 118 минут, Обамеянгу — 124 минуты, Мане — 140 минут, Салаху — 148 минут.