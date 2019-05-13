Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.



«В России меня с хорошей стороны удивила страсть боления, все болеют интенсивно. Из минусов я могу отметить расизм в адрес одного из моих молодых игроков. Мне это совсем не понравилось, это было неприятно видеть и слышать. Расизму нет места в футболе, такое поведение болельщиков портит российский футбол. Этот маленький недостаток нужно как-то исправлять», — сказал Джеррард в интервью Евгению Савину, размещённом на канале «КраСава» в YouTube.

Напомним, с 2017 по 2018 год Джеррард работал тренером в академии «Ливерпуля». В мае 2018 года было объявлено о подписании Джеррардом контракта с «Рейнджерс».