Клопп: нужно выступать близко к совершенству, чтобы выиграть АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в следующем сезоне его команда поборется за золотые медали АПЛ. Напомним, мерсисайдцы с 97 очками и одним поражением стали вторыми, у «Манчестер Сити» — 98 баллов.
«До тех пор, пока «Манчестер Сити» присутствует с их классом, финансовыми возможностями и всем прочим, ни одна другая команда легко их не обойдет. Пока это так, нам нужно выступать близко к совершенству, чтобы выиграть Премьер-лигу.
Я не говорю, что у нас будет 97 очков в следующем сезоне, может быть, этого и не нужно будет. Но мы вернёмся. Действительно ожидаю большего, это правда. Здесь всё зависит от вас и от ваших действий.
Для нашей команды это была первая попытка, думаю, что для первого раза справились превосходно. Мы вернёмся, 100 процентов», — цитирует немецкого специалиста ITV.
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