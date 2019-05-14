Боккетти – о ситуации с часами: мне звонили и спрашивали: «Ты что в тюрьме?»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вспомнил ситуацию в аэропорту с часами Rolex. В декабре прошлого года шереметьевская таможня сообщила о задержании незадекларированных часов при досмотре футболиста.

«Это было очень смешно. В аэропорту меня просто остановили с часами, которые, как оказалось, надо было оформить по-другому. А уже через какое-то время мне звонили и спрашивали: «Ты что в тюрьме?». Никто ничего не воровал, не было никаких проблем. Никто не сделал ничего плохого. Эта ситуация вызвала улыбку.

Влияние СМИ? Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про «Спартак» всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был и в «Милане». Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления я не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее», — цитирует Боккетти «Бизнес Online».