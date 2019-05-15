Гвардиола: Клопп был невероятным соперником на протяжении всего сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал получение награды лучшему наставнику сезона в английской Премьер-лиге.



«Для меня большая честь получить эту награду. Я хочу разделить её со своими игроками, потому что они являются создателями нашего успеха, и с моим тренерским штабом, потому что мы долго боролись с другими наставниками клубов АПЛ, особенно с Юргеном Клоппом, который был невероятным соперником до самого конца. Было приятно играть против каждого из них. Надеюсь снова принять участие в масштабных сражениях, чтобы выиграть великолепный титул», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт английской Премьер-лиги.

Напомним, «Манчестер Сити» по итогам сезона-2018/19 стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 98 очков и опередила ближайшего преследователя, «Ливерпуль», на одно очко.