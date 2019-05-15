Гвардиола: Клопп был невероятным соперником на протяжении всего сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал получение награды лучшему наставнику сезона в английской Премьер-лиге.
«Для меня большая честь получить эту награду. Я хочу разделить её со своими игроками, потому что они являются создателями нашего успеха, и с моим тренерским штабом, потому что мы долго боролись с другими наставниками клубов АПЛ, особенно с Юргеном Клоппом, который был невероятным соперником до самого конца. Было приятно играть против каждого из них. Надеюсь снова принять участие в масштабных сражениях, чтобы выиграть великолепный титул», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт английской Премьер-лиги.
Напомним, «Манчестер Сити» по итогам сезона-2018/19 стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 98 очков и опередила ближайшего преследователя, «Ливерпуль», на одно очко.
- 16 мая 2019
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48
-
11:40