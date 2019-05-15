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Радимов: если это правда, Глушаков должен попросить разорвать контракт

Радимов: если это правда, Глушаков должен попросить разорвать контракт
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал появившуюся в интернете аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказывает о разногласиях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Неужели вся эта переписка правда? Если это правда, Глушак сейчас сам должен попросить разорвать контракт. Мне сложно в это поверить. Это монтаж. Такое невозможно. Не могу поверить», — написал Радимов в своём «твиттере».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В начале нынешней кампании итальянский специалист отстранил Глушакова от работы с основой красно-белых, однако спустя некоторое время был отправлен в отставку.

«Спартак», набрав 46 очков в 28 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора
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