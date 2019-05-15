«Спартак» и «Локомотив» рассматривают вариант с приобретением Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», услуги полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова были предложены «Спартаку» и «Локомотиву». Московские клубы обдумывают вариант перехода 25-летнего российского футболиста.



Напомним, ранее Мирзов попал в расширенный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45).



Мирзов выступает в составе тульского «Арсенала» с 2018 года. Ранее российский полузащитник играл за такие команды, как «Торпедо», «Ахмат», «Ростов» и «Тосно». В нынешнем сезоне Мирзов принял участие в 24 матчах, забил 5 голов и отдал результативную передачу.

Комличенко и Мирзов — в расширенном составе сборной России