СМИ: Перес разрешит Бэйлу уйти в «Барселону», если поступит предложение

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Don Balon. Главный тренер команды Зинедин Зидан не нуждается в его услугах, а мадридскому клубу нужны средства для летних покупок. По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес сообщил агенту игрока Джонатану Барнетту, что форвард может быть продан в любой клуб мира, в том числе в «Барселону». «Сливочные» рассчитывают выручить за трансфер порядка € 80 млн.
Высокая зарплата Бэйла (около € 20 млн в год) отпугивает потенциальных покупателей. «Манчестер Сити» может рассмотреть вариант с его переходом, если форвард снизит требования до € 12 млн. «Тоттенхэм Хоттспур» предлагает вариант с арендой, по условиям которой заработная плата Гарету будет выплачиваться обоими клубами по равному соотношению.
- 16 мая 2019
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