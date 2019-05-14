СМИ: китайский клуб предложил за Бэйла € 120 млн

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее трансферное окно может перебраться в Китай, сообщает Don Balon. По информации издания, неназванный клуб предложил за форварда € 120 млн, а самому игроку пообещали зарплату в € 30 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Реал» не прочь продать Бэйла, но потенциальных покупателей отпугивала высокая цена и заработная плата игрока около € 20 млн в год. Предложения «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хоттспур» не превышали € 80 млн.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми голов (1 — с пенальти), а также отметился тремя результативными передачами. Ранее главный тренер команды Зинедин Зидан не включил нападающего в заявку на второй матч подряд.