СМИ: китайский клуб предложил за Бэйла € 120 млн

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее трансферное окно может перебраться в Китай, сообщает Don Balon. По информации издания, неназванный клуб предложил за форварда € 120 млн, а самому игроку пообещали зарплату в € 30 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Реал» не прочь продать Бэйла, но потенциальных покупателей отпугивала высокая цена и заработная плата игрока около € 20 млн в год. Предложения «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хоттспур» не превышали € 80 млн.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми голов (1 — с пенальти), а также отметился тремя результативными передачами. Ранее главный тренер команды Зинедин Зидан не включил нападающего в заявку на второй матч подряд.
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