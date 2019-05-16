Порошенко: верю в дальнейшие победы, которые «Шахтёр» принесёт Украине

Президент Украины Пётр Порошенко в социальной сети поздравил «Шахтёр» с завоеванием Кубка Украины. Накануне донецкий клуб разгромил «Ингулец» в финале национального Кубка со счётом 4:0. Для «горняков» это уже 13-й выигранный Кубок Украины в истории донецкой команды.



«Искренне поздравляю «Шахтёр» с получением почётного трофея – Кубка Украины. Желаю всем успехов и новых побед. Верю в дальнейшие победы, которые вы принесёте Украине», – написал Порошенко в «Твиттере».

Победа «Шахтёра» во вчерашнем матче стала самой крупной в истории финалов Кубка Украины. Ранее крупнейшими были победы «Динамо» над «Карпатами» (3:0) в 1999 году и «Шахтёра» над «Черноморцем» (3:0) в 2013 году.