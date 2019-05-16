Кейн попал в предварительный состав Англии на матчи Лиги наций, Шоу — нет

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил предварительный состав команды на финальные матчи Лиги наций УЕФА. В список из 27 игроков попал травмированный форвард лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн. Защитник Люк Шоу, признанный лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, остался вне заявки.
Вратари: Джек Батлэнд («Сток Сити»), Том Хитон («Бёрнли»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес (оба — «Ливерпуль»), Бенджамин Чилвел, Гарри Магуайр (оба — «Лестер Сити»), Майкл Кин («Эвертон»), Дэнни Роуз, Киран Триппьер (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Фабиан Делф (все — «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Росс Баркли («Челси»), Деле Алли, Эрик Дайер, Гарри Уинкс (все — «Тоттенхэм Хотспур»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»).
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Джесси Лингард, Маркус Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»), Нейтан Редмонд («Саутгемптон»).
В полуфинале Лиги наций сборная Англии 6 июня сыграет с Нидерландами. В другом полуфинале 5 июня встретятся национальные команды Португалии и Швейцарии. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.
- 16 мая 2019
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