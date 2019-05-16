«Урал» о Мирзове и Ильине: после тяжёлой игры можно выяснить отношения по-мужски

В «Урале» прокомментировали конфликт между форвардом команды Владимиром Ильиным и полузащитником «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, случившийся по окончании ответного матча 1/2 финала Кубка России.
«Представители клуба не были свидетелями произошедшего — оскорблений Мирзова со стороны Ильина мы не слышали и не видели. По нашей информации, ничего серьёзного в этом инциденте не было, возможно, были какие-то высказывания в адрес друг друга по горячим следам. Могла быть перепалка — в этом нет ничего серьёзного. После матча Ильин давал интервью, на котором выглядел строго. Если бы до этого произошло что-то серьёзное, то это было бы заметно во время его комментария.
Если генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов что-то видел, то пусть приведёт доказательства, например видеозапись. Также нужно выяснить, кто является пострадавшим в этой ситуации, а кто – потерпевшим. В эмоциональной перепалке после игры нет чего-то настолько серьёзного, чтобы выносить эти проблемы на КДК. В мужской игре есть место эмоциям. После тяжёлой игры, где кто-то может быть не удовлетворён результатом, люди могут выяснить отношения по-мужски – в этом нет ничего серьёзного. Не нужно привлекать к этому тему межнациональной ненависти. Если генеральный директор «Арсенала» говорил, что у них в команде 15 разных национальностей, то у нас в клубе их тоже много.
Что касается КДК, то, если разбирательства дойдут до этого органа, мы не оставим нашего игрока и бросим все силы на его защиту», — заявили в пресс-службе «Урала» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 16 мая 2019
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