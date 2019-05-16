Федерация футбола Кабардино-Балкарии: кто позволил Ильину оскорблять Мирзова?

Президент Федерации футбола Кабардино-Балкарской республики и директор клуба «Спартак-Нальчик» Аслан Машуков прокомментировал инцидент, произошедший между Резиуаном Мирзовым и Владимиром Ильиным во втором полуфинальном матче Кубка России между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом».

«Резиуан Мирзов — воспитанник футбола Кабардино-Балкарии. Это очень порядочный, воспитанный человек. Я знаю его с самого детства, у нас был один первый тренер. Мирзов — пример для многих молодых футболистов. Я видел их стычку с Ильиным в телетрансляции, и Резиуан просто так не повёл бы себя так.

Мы живём в многонациональной и многоконфессиональной стране, но все являются россиянами. Кто позволил Ильину оскорблять Мирзова по национальному признаку? За такие высказывания в Европе жестоко наказывают. Призываю комитет по этике принять строгие меры. Мы одна большая страна, и футбол должен объединять, а не наоборот.

Как директор профессионального клуба, я и своих ребят призываю к корректному поведению. А это вообще уровень Премьер-Лиги, полуфинал Кубка России, поэтому такие оскорбления тем более недопустимы», — сказал Машуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.