Бывший президент «Барселоны»: никто не ожидал, что Месси станет тем, кто есть

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что не ожидал такого прогресса от нынешнего капитана сине-гранатовых — Лионеля Месси.

«Ему было 15 лет, когда он приехал в Барселону, и никто не ожидал, что он станет тем, кем является сегодня, — лучшим игроком в мире. В то время я даже не знал, кого мы подписываем, когда давал разрешение на этот переход. Тогда Карлес Рексач, видевший его игру на юношеском уровне, понимал, что это многообещающий футболист. Но даже он не видел его на том уровне, которого Лео достиг», — приводит слова Гаспара Marca.

Месси дебютировал за первую команду «Барселоны» в 2004 году. С тех пор в составе сине-гранатовых Лионель в 685 матчах забил 600 мячей. Гаспар был президентом каталонского клуба с 2000 по 2003 год.