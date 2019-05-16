Игнашевич: Семак — на своём месте, видно его желание играть в современный футбол

Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжного состава «армейцев» Сергей Игнашевич поделился мнением о работе Сергея Семака во главе «Зенита».

«Зенит» входил в круг фаворитов чемпионата, поэтому назвать их победу неожиданной не могу. Рад, что у Серёги получается и обошлось без первых блинов. Он на своём месте. Вижу, ему доставляет удовольствие тренерская работа. Заметно его стремление играть в современный футбол. Например, с «Уфой» осуществлять высокий прессинг было объективно тяжело, а в «Зените» он периодически получается образцовым.

Наверное, его образ соответствует реальности. Семак — очень серьёзный парень, перфекционист во многих вещах. Думаю, с ним приятно и интересно работать не только игрокам, но и тренерскому штабу, персоналу команды", — сказал Игнашевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».