Игнашевич: Мамаев — это Парфён Рогожин из «Идиота»

Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжного состава «армейцев» Сергей Игнашевич прокомментировал ситуацию вокруг своего друга Павла Мамаева, выступающего за «Краснодар», и форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.
У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфён Рогожин из «Идиота» — это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, — это про Пашу», — сказал Игнашевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Напомним, за участие в двух драках в центре Москвы суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и приятель футболистов Александр Протасовицкий получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев. Оба инцидента произошли в начале октября 2018 года.
Полная версия интервью с Игнашевичем выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.
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