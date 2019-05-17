Стерлинг: в юности был большим фанатом «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что в юности поддерживал принципиальных соперников «горожан» – «Манчестер Юнайтед».
«Я был на финале Кубка Англии в 2007 году. Мне не стоит этого говорить, и точно не сейчас! Но когда я был моложе, я был большим фанатом «Манчестер Юнайтед». У меня была их старая форма, в которой они до этого в последний раз выигрывали Кубок. Побывать тогда на стадионе… Это было потрясающе», — приводит слова Стерлинга Mirror.
Напомним, до перехода в «Манчестер Сити» в 2015 году 24-летний хавбек защищал цвета другого принципиального соперника «красных дьяволов» – «Ливерпуля». В составе мерсисайдской команды Стерлинг начал профессиональную карьеру и провёл три года.
Стерлинг: очень рад за «Ливерпуль», люди могут не верить мне, но это правда
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