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Санчо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов

Санчо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов
Футбол / Англия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Independent, 19-летний футболист отказался от идеи пополнения рядов «красных дьяволов» в связи с непопаданием команды в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. В клубе также потеряли надежды на трансфер.

Интерес к английскому хавбеку продолжают проявлять «Барселона», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен», который ранее считался главным конкурентом «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» не намерена отпускать Санчо менее чем за € 100 млн. Джейдон перешёл в стан «шмелей» летом 2017 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 11 голами и 14 результативными передачами.

«Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал» рассматривают варианты с трансфером Санчо
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