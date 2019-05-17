«Манчестер Юнайтед» интересуется 21-летним полузащитником «Ньюкасла»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски усиления линии полузащиты в преддверии следующего сезона.
Как сообщает Sky Sports, в сферу интересов «красных дьяволов» попал хавбек «Ньюкасл Юнайтед» Шон Лонгстафф. В приобретении 21-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, желающий строить команду вокруг британских игроков.
Лонгстафф является воспитанником «Ньюкасла», в составе которого дебютировал в 2016 году. В завершившемся сезоне Шон принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 2 жёлтые карточки. Команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице.
«Манчестер Юнайтед» по итогам кампании занял шестое место в чемпионате Англии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
- 17 мая 2019
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