«Спартак» отправился на матч с «Крыльями Советов» без Глушакова

«Спартак» отправился в Самару на выездной матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоится завтра, 18 мая, начало игры — в 19:00 по московскому времени. В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков, и было принято решение, что он останется в Москве.

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Матч будет судить Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).



После 28 туров подопечные Олега Кононова занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место с 46 очками в активе. Самарская команда располагается на 14-й позиции, набрав 28 баллов.



Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».