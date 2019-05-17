Заха готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на желание играть в ЛЧ

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.



Ивуарийский футболист считает, что после нескольких лет в команде и принесённой пользы руководство «орлов» должно пойти ему навстречу и отпустить в более сильный клуб. «Кристал Пэлас» готов расстаться с форвардом, однако потребует у потенциального покупателя солидную сумму – £ 100 млн (€ 114 млн).



При этом утверждается, что Заха готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», которому он принадлежал с 2013 по 2015 год и который интересуется им в настоящий момент. Уилфрида не смущает даже тот факт, что «красные дьяволы» не попали в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, хотя ранее сообщалось, что он хочет выступать в главном еврокубковом турнире.



В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 34 матча в английской Премьер-лиге, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.

«Кристал Пэлас» готов продать Заха за € 90 млн