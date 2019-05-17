Игрок «Сандерленда» угодил к фанатам во время матча. Его могли там ударить

Во время ответного полуфинального матча плей-офф в Первой лиге Англии «Портсмут» — «Сандерленд» (0:0) произошёл скандальный эпизод.
В одном из эпизодов полузащитник «Сандерленда» Люк О'Найен улетел за рекламный щит в единоборстве с защитником «Портсмута» Томом Нейлором. В результате произошедшего О'Найен оказался возле фанатов, один из которых, возможно, нанёс ему несколько ударов. Это вызвало гнев игроков гостей. К месту происшествия прибыли полицейские, которые не дали разгореться конфликту.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
В первом матче «Сандерленд» добился победы со счётом 1:0, поэтому «чёрные коты» вышли в финал по сумме двух встреч. В решающем матче за выход в Чемпионшип «Сандерленд» сыграет с победителем пары «Чарльтон Атлетик» — «Донкастер Роверс» (первый матч — 2:1).
- 17 мая 2019
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