Хави: «Барселоне» нужно снова доминировать на поле, иначе невозможно выиграть ЛЧ

Полузащитник «Аль-Садда» Хави Эрнандес, ранее выступавший в составе «Барселоны», сказал, что необходимо каталонской команде для победы в Лиге чемпионов.



«Думаю, „Барселоне“ нужно снова доминировать на поле, иначе невозможно выиграть Лигу чемпионов. История говорит, что „Барселона“ впервые выиграла Лигу чемпионов, когда доминировала в играх. К сожалению, сейчас дела обстоят иначе», — приводит слова Хави Goal.com.



39-летний Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Хави: хочу вернуться в «Барселону», но я должен быть готов к этому