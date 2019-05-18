Ал. Миранчук: когда-нибудь хотелось бы уехать за рубеж

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, какие ошибки допускают российские футболисты, которые уезжают играть за рубеж.



«Мне интересна жизнь футболистов, играющих за рубежом. Когда-нибудь мне хотелось бы уехать — хочу узнать, как всё это происходит. Смотрю, как ведут себя иностранцы, когда приезжают к нам. Им же тоже тяжело, но они устраивают свой быт. Тот же Неймар берёт с собой пять-шесть бразильцев, поваров, и вне тренировок они устраивают ему досуг. У нас то же самое с Джеффом (Джефферсон Фарфан. – Прим. «Чемпионата»).



Если приходишь домой и тебе нечем заняться, со временем это начнёт довлеть. Из-за этого уходишь в себя, появляется дисбаланс. А когда с тобой три-четыре друга, уже не чувствуешь себя одиноким. Знаешь, что дома тебя ждут пацаны, с которыми можно тот же мяч погонять или в PlayStation сыграть. Поэтому, мне кажется, в первый сезон можно забрать своих кентов, чтобы они помогали освоиться. Я бы взял с собой друзей. А поваров из Баковки Юрий Палыч не отдаст», — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Павлу Пучкову.