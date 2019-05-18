Спаллетти: высоко ценю слова Икарди и верю, что он останется в «Интере»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением о будущем нападающего миланской команды Мауро Икарди.



«Всегда высоко ценю его слова. Думаю, Мауро — хороший человек и отличный футболист. Если он говорит, что останется, на протяжении двух дней, стоит принять во внимание его слова и поверить ему. Предпочитаю давать оценку именно в этом направлении, и Икарди это нравится», — приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.



Зимой Икарди и «Интер» не смогли договориться об условиях нового контракта. После этого 26-летний форвард был отстранён от игр и тренировок команды. Однако через некоторое время клуб снял ограничения. Накануне Икарди заявил о желании остаться в миланском «Интере».

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