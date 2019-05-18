Бабаев: есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

«Сейчас не до эстетики: заключительные туры чемпионата, каждое очко на вес золота. Тяжело нам даются игры, но мы уже много раз говорили, что у нас команда молодая, нестабильная, психологически неустойчивая. Всё придёт с опытом, как раз через такие матчи закаляется характер и появляется стержень. Если говорить о неприятном, то это травма Влашича. Надеюсь, она окажется несерьёзной.



А так — рады, что одержали домашнюю победу. Хотел бы в очередной раз отметить болельщиков, которые с первой до последний минуты поддерживали команду, гнали вперёд. Молодым игрокам это особенно важно. Надеемся, в следующем сезоне станем сильнее, наберемся опыта и выступим лучше», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Также Бабаев сообщил, что «армейцы» могут выкупить у «Эвертона» трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича.

«Шанс, что Влашич останется, есть. Понятно, задача не из лёгких. В этот раз останемся без Лиги чемпионов, а это дополнительный козырь. Тем не менее шанс хороший. Речь идёт о трансфере», — добавил один из руководителей ЦСКА.