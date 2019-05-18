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Акинфеев в золотой ретроформе и визит Газзаева. Лучшие фото матча ЦСКА — «Ахмат»

Командное фото ПФК ЦСКА
Акинфеев в золотой ретроформе и визит Газзаева. Лучшие фото матча ЦСКА — «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

18 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол был забит на 64-й минуте. Автором гола стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. Благодаря этому голу Чалов (13 забитых мячей) вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

ЦСКА, набрав 48 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (39) — на восьмом месте.
В заключительном, 30-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Крыльями Советов». «Ахмату» предстоит домашняя встреча с «Ростовом». Оба матча состоятся 26 мая.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ахмат» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

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